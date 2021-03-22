В Самарской области власти помогут самозанятым торговать через Ozon, Lamoda и WildBerries

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В Самарской области расширяется перечень мер поддержки для самозанятых. В частности, власти готовы помочь им с выходом на электронные торговые площадки - такие, как Ozon, Lamoda и WildBerries.

- В прошлом году услуга был доступна лишь для бизнеса, в минэкономразвития поступило 35 заявок от предпринимателей на помощь в размещении на маркетплейсах, 10 из них были одобрены, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В итоге бюджет оплатил 70% расходов на регистрацию аккаунта, создание карточек и фотографирование товара, отгрузку продукции на склад маркетплейса, а также настройку рекламы. Остальные расходы легли на сам бизнес.

В этом году региональное правительство готово помогать с выходом на маркетплейсы не только малому и среднему бизнесу, но и самозанятым. Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта ”Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. О необходимости помогать талантливым бизнесменам неоднократно говорил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь, – считает Дмитрий Азаров.