МИД РФ: в США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Соединенных Штатах не поддержали предложение предложение президента России Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом … в формате видеоконференции в открытом режиме», - говорится в заявлении министерства

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что была упущена возможность для поиска выхода из тупика в отношениях Вашингтона и Москвы. В министерстве добавили, что такие проблемы в отношениях двух стран возникли по вине американской стороны.

Напомним, российский лидер, комментируя высказывания американского коллеги в адрес российских властей, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется», отметив, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. Кроме того, Путин предложил Байдену пообщаться в онлайн-режиме.