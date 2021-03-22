В МИД РФ назвали отношения России и ЕС "конфликтным сосуществованием"

Александр Грушко назвал отношения Москвы и Брюсселя "конфликтным сосуществованием". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал отношения Москвы и Европейского союза "конфликтным сосуществованием".

- Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование, - заявил Грушко во время своего выступления на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы" в комитете Госдумы по международным делам.

Грушко также отметил, что Европейский союз оказался неготовым к равноправному сотрудничеству с Россией, а санкции ЕС привели ситуацию к тому, что сотрудничество между сторонами оказалось под вопросом.

Сайт KP.ru также сообщил, что во время своего выступления замминистра Грушко сообщил о продолжающихся попытках не допустить на территории Евросоюза применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".