Аналитик перечислил факторы, мешающие рублю окрепнуть

Аналитик сделал прогноз курса рубля на неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повышение ключевой ставки Банка России на прошлой неделе было ожидаемым, поэтому практически не оказало влияния на валютный рынок. А вот рост числа заболевших коронавирусом в мире, новые экономические ограничения и спад цен на нефть негативно сказываются на позициях рубля. Об этом заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«Видимым снижением завершает эту неделю нефть, так как новая волна заражений коронавирусом как в Европе, так и в мире привела к новым ограничениям и ослабила на ближайшее время надежды на ускоренное восстановление спроса. Торговый диапазон на ближайшие дни по доллару составит 72-75 рублей, по евро - 86-90 рублей», - цитирует эксперта «Российская газета».

Напомним, утром 22 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 74,38 рубля, а курс евро - 88,39 рубля, пишет «Свободная пресса».

Добавим, ранее заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал возможность ухода от использования доллара и подчеркнул, что этот вопрос давно стоит на повестке дня.

«Стремиться ко всему этому необходимо... Я глубоко уверен, что рано или поздно рубль станет не только широко конвертируемой, принимаемой во всем мире валютой, но и резервной, что позволит нам выйти на новый уровень взаимоотношений с нашими партнерами и не зависеть от политических решений Вашингтона», — цитирует Суздальцева RT.