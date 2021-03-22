Комиссия не выявила повышенного риска тромбоза у привитых AstraZeneca Фото: REUTERS

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбозов среди получивших произведенной данной компанией вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно представленным данным, вакцина хорошо переносился среди пациентов. Независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью препарата.

«DSMB провел специальную проверку тромботических побочных эффектов, а также тромбоза венозных синусов головного мозга с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружил повышенного риска тромбоза», - говорится в заявлении, где отмечается, что проверка проводилась среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу данного препарата.

Как уточняется, что в ходе испытаний не было обнаружено побочных эффектов, характеризующихся тромбозом, а также случаев тромбоза венозных синусов головного мозга.

Сегодня, 22 марта, стало известно о смерти еще двух жителей Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca. Два дня назад сало известно о втором случае смертим в Дании после получения вакцины AstraZeneca, а еще один человек был доставлен в больницу с симптомами тромбоза головного мозга.

При этом ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать использование для вакцинации данный препарат. В предварительных результатах оценки безопасности говорится о том, что польза от вакцины превышает риски ее использования.