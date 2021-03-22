Губернатор Василий Орлов: «Амурская область в 2020 году увеличила экспорт продукции АПК на 30%»

Губернатор Василий Орлов рассказал о поддержке амурских экспортеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область в прошлом году увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции. Несмотря на пандемию коронавируса, объем поставок за рубеж вырос по сравнению с 2019 годом на 30%. Продукция амурских аграриев сегодня поставляется в 11 стран мира. По словам губернатора Василия Орлова, в 2021 году основные программы будут направлены на поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции, сохранение действующих и ввод новых мер поддержки экспортеров, а также развитие промышленного экспорта.

22 марта глава Приамурья обсудил с правительством региона итоги реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Объем отгруженной за пределы страны амурской продукции АПК по сравнению с 2019 годом увеличен на 30 процентов и составил 484 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – более 180 млн. долларов США. Наша продукция АПК поставлялась в 11 зарубежных стран, - подчеркнул Василий Орлов. – Для увеличения экспортного потенциала Приамурья за два года благодаря региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в оборот вернули 18 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В текущем году будет введено в эксплуатацию еще 10 тысяч гектаров мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. Государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на эти цели составит около 90 миллионов рублей. В целом, над увеличением экспортного потенциала Приамурья правительство региона работает комплексно.

Выйти на международный рынок предпринимателям помогает Центр поддержки экспорта Амурской области. При его содействии 22 компании начали отправлять свою продукцию в другие страны, объем их экспорта составил 3,8 млн. долларов. В ближайших планах областного правительства – внедрение нового Регионального экспортного стандарта. Будет разработан экспортный бренд Приамурья, а так же создан экспортный совет при губернаторе области. В него войдут представители регионального правительства, деловых объединений и бизнес-сообщества. Главной задачей совета станет координация всех участников экспортной цепочки: это поможет властям оперативно получать обратную связь от экспортеров и совместно разрабатывать новые меры поддержки.

Предприятия Амурской области могут получить льготное финансирование в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт». В прошлом году этой мерой поддержки воспользовалась компания «Технолизинг», которая будет строить метанольный завод в Сковородино.

Хорошим стимулом для выхода на международный рынок стал региональный этап конкурса «Экспортер года». Заявки на участие в нем Центр поддержки экспорта области принимает до 24 марта. В 2020 году один из победителей регионального этапа, компания «Соя-АНК», удостоилась звания лучшего экспортера страны. Победа в конкурсе помогла компании найти новые рынки сбыта продукции.