Минфин РФ предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС Фото: Евгения ГУСЕВА

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Минфин России предложил изменить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требования к составу пива, ужесточив требования к содержанию солода в напитке. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно техническому регламенту ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 1 января следующего года, при производстве пива допускается замена части солода зерном или продуктами его переработки. Совокупная масса не должна превышать 50 процентов массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов должна составлять не более 5 процентов массы солода, зерна и зернопродуктов.

В российском же законе о регулировании производства и оборота алкоголя говорится о возможности замены только 20 процентов солода. Более мягкие требования к составу пива в нормах ЕАЭС вызвали опасения в России.

В результате в декабре текущего года Минфин подготовил проект изменений в технический регламент о безопасности алкоголя с предложением установить нормы, по которым при производстве пива допускается замена не свыше 20 процентов солода на несоложённый продукт, при этом масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 5 процентов.