Сергей Лавров во время визита в Китай надел маску с надписью "FCKNG QRNTN"

Лавров с юмором выразил отношение к коронавирусу Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай надел подаренную журналистами маску с надписью "FCKNG QRNTN".

Видео опубликовано в TikTok Министерства иностранных дел России. Оно снято при посещении Сергеем Лавровым округа Гуйлинь.

Напомним, сегодня, 22 марта, Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Во вторник предстоит продолжение переговоров, а после этого Сергей Лавров отправится с визитом в Южную Корею.

Главы МИД России и Китая должны обсудить в том числе стратегическое сотрудничество двух стран и некоторые аспекты координации действий в условиях пандемии, а также способы преодоления трудностей из-за введения ограничений.

Как сообщал ранее сайт KP.ru, в интервью китайским СМИ российский министр заявил, что России и Китаю следует отходить от доллара и контролируемых Западом платёжных систем. Глава МИД России отметил, что это поможет снизить риски, возникшие из-за западных санкций.