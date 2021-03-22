Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду, обувь и аксессуары в России

Ритейлеры предупредили о росте цен на одежду, обувь и аксессуары в России Фото: Михаил ПАТЛИС

Ретейлеры предупредили о возможном резком подержании одежды, обуви и аксессуаров в России уже к лету текущего года. Одной из основных причин они назвали увеличение стоимости материалов, приведя в пример увеличение цены хлопка с начала этого года на 30-35 процентов.

Как отмечается, у продавцов также выросли расходы на логистику и на увеличение фонда оплаты труда.

«Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», - приводит газета «Коммерсантъ» слова основателя бренда Dorogobogato Семена Пименова.

Руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн сообщила газете прогнозирует, что цена на хлопковые изделия вырастет на 20-30 процентов. По словам Пименова, стоимость трикотажного полотна может вырасти на 20-30 процентов, на другие материалы до 20 процентов.

В Минпромторге России рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках, а также ростом цен на все биржевые виды сырья.