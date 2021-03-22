В МИД России заявили о попытках помешать применению "Спутника V" в Евросоюзе

В МИД РФ заявили, что видят попытки не допустить использование "Спутника V" в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о продолжении попыток не допустить на территории Евросоюза применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

- Показательна ситуация вокруг вакцины "Спутник V". Мы видим, что попытки не допустить использования "Спутника V" на территории Евросоюза продолжаются, - сообщил Грушко во время своего выступления на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы" в комитете Госдумы по международным делам.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что замминистра Грушко во время своего выступления назвал отношения России и Европейского союза "конфликтным сосуществованием".