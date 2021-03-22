Российские ученые опровергли миф о том, что вакцинация может влиять на ДНК человека

Ученые развенчали миф о влиянии вакцины на ДНК
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Российские ученые развенчали миф о том, что вакцинация от коронавируса может каким-либо образом повлиять на ДНК человека. По словам специалистов, ни один препарат на такое действие не способен.
«В принципе, любая из вакцин (не только против коронавируса — против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», — цитирует доктора медицинских наук Антона Ершова RT.
Эксперт также добавил, что в ближайшие десятилетия лучшая профилактика коронавирусной инфекции, чем вакцинация, вряд ли будет придумана.
При этом член-корреспондент РАН Александр Горелов добавил, что в период вакцинации человек по-прежнему остается уязвимым перед инфекцией и в промежутке между первой и второй прививкой есть вероятность заразиться.
«Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35—42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», — подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что в России работодатель не имеет права отстранять сотрудника от работы, если тот отказывается делать прививку от коронавируса. При этом закон действует, пока в стране нет осложненной эпидемиологической обстановки, передает телеканал «360».
Добавим, недавно стало известно, что Европейский регулятор проведет инспекцию российской вакцины «Спутника V». Проверка начнется уже в апреле. Эксперты проверят ход клинических испытаний и производство препарата, передает ФАН.