Ветеринар назвал главные опасности, которые подстерегают питомцев в доме

Ветеринар предупредил о возможных опасностях для домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прежде чем заводить домашнего питомца необходимо убедиться, что дом или квартира готовы принять нового члена семьи. Ветеринар Ветеринарный врач и заведующий хирургическим отделением ветклиники Александр Васильев заявил, что щенок или котенок часто сталкивается с опасностями, которым хозяева по незнанию не придают должного значения.

В первую очередь врач рекомендует убрать с пола любые мелкие предметы, чтобы питомец их случайно не проглотил.

«Нужно убрать все веревочки, ниточки, трубочки, резиновые ластики, иголочки. Все маленькое, с чем котенок может играть. Потому что, скорее всего, он потянет это в рот и, возможно, проглотит», - цитирует ветеринара Ридус.

Специалист также добавил, что маленького зверька могут случайно поранить другие животные или маленькие дети, которые ненароком могут придавить или уронить малыша.

Кроме того ветврач посоветовал перед тем, как приводить в дом щенка или котенка, обязательно убрать с пола:

- провода,

- бытовую химию,

- растения.