В России запускают программу профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) стало оператором программы обучения безработных и займется обучением граждан, которые находятся в поиске работы. В планах агентства в течение года подготовить более 56 тыс. россиян, не менее 42 тыс. из которых по итогам обучения будут трудоустроены или станут самозанятыми.

WorldSkills Russia приступает к реализации подготовленной Министерством труда программы профессионального обучения отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

«Десятки тысяч россиян, уже освоивших навыки мирового уровня, успешно нашли себя на рынке труда. Профессиональная самореализация и востребованность этих новых специалистов стали возможными благодаря доверию Правительства Российской Федерации к системе подготовки по стандартам WorldSkills», - заявил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов.

По его словам, короткие программы по овладению передовыми практическими навыками является эффективной помощью россиянам в условиях постоянных изменений на рынке труда. Именно короткие программы он назвал «изюминкой» образовательных практик WorldSkills.

Как отмечается, в текущем году около 170 тыс. человек пройдут обучение по данной программе. Обучения будут реализованы в более чем 1000 образовательных организаций во всех российских регионах.