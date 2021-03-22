Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить ко 2 апреля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Комиссия по информационной политике Парламентского Собрания Союзного государства Белоруссии и России полагает, что все мероприятия относительно отмены роуминга между двумя странами могут быть завершены к началу апреля текущего года.

Как передает агентство БелТА, по данным Комиссии, отмена роуминга может произойти уже 2 апреля. По информации агентства, об этом сообщили на заседании комиссии, состоявшемся в понедельник, 22 марта, в Москве.

Напомним, ранее, в декабре 2019 года, сообщалось о финальной версии дорожной карты. Кроме того, говорилось о том, что Белоруссия и Россия могут отменить роуминг до конца 2020 года. Операторы должны были протестировать работу в условиях отмены роуминга до 24 сентября прошлого года, а также заключить соглашение по борьбе с мошенничеством.