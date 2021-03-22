Мясников предостерёг об угрозе вспышки туберкулёза в России

Мясников предупредил о всплеске туберкулеза в РФ после пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России может наступить всплеск заболеваемости туберкулёзом из-за продолжительной пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

- Туберкулёз никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна - это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10, - отметил Мясников в разговоре с порталом URA.RU.

Он также отметил, что борьба с туберкулёзом осложнена ещё и тем, что в лечении не всегда помогают лекарства, поскольку у пациентов снижается восприимчивость к антибактериальной терапии.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России опубликовало новую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. В нём отмечается, что после перенесённого коронавируса многие пациенты рискуют оказаться в группе повышенного риска по заражению туберкулёзом.