Трамп раскрыл содержание своей записки Байдену

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что пожелал удачи действующему американскому лидеру Джо Байдену в своем письме, однако не стал раскрывать подробности всего содержания.

«Главным образом я пожелал ему удачи», - сказал бывший глава Белого дома в подкасте The Truth with Lisa Boothe, отметив, что письмо состоит из нескольких страниц.

Как сообщил экс-президент, письмо было написано «от всего сердца», потому что ему хочется, чтобы Байден добился успеха.

Напомним, Трамп в соответствии с традицией оставил письмо избранному президенту США. Текст письма, как правило, держится в тайне. После своей инаугурации Байден заявил, что получил от своего предшественника «великодушное письмо», добавив, что не будет разглашать содержание записки, пока лично не поговорит с экс-президентом. Кроме того, бывшая первая леди Меланья Трамп также оставила «короткое приветственное послание» Джилл Байден.