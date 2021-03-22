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В мире22 марта 2021 15:00

Евросоюз направит в Россию экспертов, чтобы проверить данные по вакцине "Спутник V"

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств прибудут в Россию в апреле
Ася КУЗНЕЦОВА
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Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"

Фото: REUTERS

В Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств для проверки данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", сообщил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери. Он также уточнил, что европейские специалисты прибудут в Россию уже в апреле. Сейчас такое же исследование проходят немецкая вакцина Curevac и американский препарат Novavax.

- Идёт циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать её. <...> Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге, - рассказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.

Также отмечается, что Европейское агентство лекарственных средств начало проверку "Спутника V" ещё 4 марта.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, Европа не нуждается в российской вакцине "Спутник V", и ЕС достаточно уже одобренных в ЕМА препаратов.