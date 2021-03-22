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Политика22 марта 2021 15:04

МИД: Россия ответит на санкции ЕС по Навальному

Замглавы ведомства Грушко сообщил, что Москва уже готовит ответные меры
Ася КУЗНЕЦОВА
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МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального

Фото: Александр БОЙКО

Россия объявит ответные меры в связи с санкциям Запада по делу Навального, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

- Санкционный путь - это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции, и (это) не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку, поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты и они будут объявлены, - рассказал Грушко, отвечая на вопрос о подготовке российских властей к санкциям Евросоюза.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru 18 марта, представитель Европейского союза заявил, что у Брюсселя нет достаточных оснований для введения санкций в отношении крупных предпринимателей из России.

Сегодня, 22 марта, Александр Грушко, выступая на на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы" в комитете Госдумы по международным делам, также назвал отношения России и ЕС "конфликтным сосуществованием".