МИД: Россия ответит на санкции ЕС по Навальному

МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального Фото: Александр БОЙКО

Россия объявит ответные меры в связи с санкциям Запада по делу Навального, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

- Санкционный путь - это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции, и (это) не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку, поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты и они будут объявлены, - рассказал Грушко, отвечая на вопрос о подготовке российских властей к санкциям Евросоюза.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru 18 марта, представитель Европейского союза заявил, что у Брюсселя нет достаточных оснований для введения санкций в отношении крупных предпринимателей из России.

Сегодня, 22 марта, Александр Грушко, выступая на на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы" в комитете Госдумы по международным делам, также назвал отношения России и ЕС "конфликтным сосуществованием".