Еврокомиссия: дверь ЕС для вакцины «Спутник V» не закрыта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дверь Европейского союза для российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не закрыта. Такое заявление сделали в Еврокомиссия, отметив, что все зависит от обстоятельств, но препарат нужно получать именно сейчас.

«Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас», - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V» 4 марта. Накануне глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери сообщил, что в апреле в Россию приедут эксперты агентства для проверки данных по российской вакцине от коронавируса.