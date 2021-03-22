Мишустин рассказал о планах развития производства и потребления сжиженного природного газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. В соответствии с ней за 15 лет производственные мощности должны вырасти в три раза. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

По словам главы правительства, данная программа создаст дополнительные возможности для газификации территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

- Программа основана на комплексном подходе, направлена на диверсификацию источников поставок газа и прежде всего на активное использование ресурсов арктического шельфа и Дальнего Востока. В рамках проекта будут созданы привлекательные условия для инвесторов и улучшены механизмы госрегулирования для стимулирования более широкого использования российских технологий в данной области, - объяснил Михаил Мишустин.

Кроме того, власти намерены создать в стране базу для увеличения потребления сжиженного природного газа, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры государственной поддержку для наиболее активного применения газомоторного топлива в транспортной сфере.

Михаил Мишустин добавил, что не менее важно наращивать и экспорт, поскольку спрос на сжиженный природный газ в мире демонстрирует активный рост.

Как ранее писал сайт kp.ru, «Газпром» накануне поставил первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа: «зеленый» СПГ был доставлен на терминал в Британии.