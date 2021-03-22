В России намерены отказаться от применения в школах зарубежных видеосервисов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство просвещения намерено отказаться от использования в школах страны зарубежных видеосервисов. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил заместитель министра Виктор Басюк в ходе парламентских слушаний на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование - для всех».

Замглавы ведомства подчеркнул, что цифровая среда является не заменой традиционного школьного очного образования – она лишь дополняет его и повышает его эффективность.

- Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, а также современную отечественную систему видео-конференц-связи. Это позволит нам отказаться от зарубежных аналогов, - объяснил Виктор Басюк.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал серьезным вызовом для России деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ.