Японцев возмутили российские Ту-95МС над Тихим океаном: «нацелить ракеты на Москву» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном и предложили нацелить на Москву ядерные ракеты.

Журнал опубликовал материал о действиях российских самолетов. Автор статьи увязал эти полеты с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения, назвав происходящее «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». При этом он сообщил, что полет прошел в плановом режиме «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», отметив, что полет проходил также над Курильскими островами.

Один из читателей призвал не относиться в России снисходительно и заявил о необходимости «умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова». По его словам, на Россию нужно смотреть как на страну, «желающую Японии бед».

«Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное», - отметил другой.

По мнению еще одного пользователя, Россия знает, что Япония стрелять не будет. «Вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать», - заявил он, призвав жестко отвечать России.

«Россия наконец показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно!», - отметил еще один пользователь, добавив, что Япония может превратиться в выжженную землю.

Напомним, ранее японцев возмутило развитие туризма на Курилах, и они даже пожелали островам оказаться смытыми цунами или под лавой вулкана.