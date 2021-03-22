Аналитики подсчитали, во сколько обходится жизнь в российских мегаполисах

Эксперты подсчитали, во сколько обходится жизнь в российских городах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самая большая финансовая нагрузка приходится на жителей столицы. Чтобы жить в Москве, людям необходимо получать минимум 63 334 рубля в месяц, подсчитали аналитики. В эту сумму вошли стоимость аренды однокомнатной квартиры, проезда, коммунальных услуг и размера прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Так, самые большие затраты у жителей Москвы будут уходить на арендную плату – 35 тысяч рублей, 20 589 рублей на траты по прожиточному минимуму, 2245 рублей на оплату «единого» проездного на месяц и 5500 рублей за коммунальные услуги, передает NEWS.Ru.

На втором месте по дороговизне оказался Санкт-Петербург. Для проживания в северной столице необходимо зарабатывать не менее 40 028 рублей. 20 тысяч из них уйдут на аренду, чуть больше 13 тысяч – расходы на прожиточный минимум, коммуналка и транспорт обойдутся в 3700 рублей и 3255 рублей соответственно.

Для проживания в третьем по численности городе России - Новосибирске – зарабатывать нужно не менее 33 154 рублей. Прожиточный минимум здесь такой же как в Санкт-Петербурге, зато остальные показатели несколько ниже.

Самым доступным среди крупных российских городов оказался Челябинск. Для проживания здесь в месяц нужно получать около 28 тысяч рублей, отмечают аналитики.

Напомним, ранее были перечислены самые бюджетные направления для перелетов в апреле. Оказалось, что выгоднее всего из Москвы. Жители столицы могут отправиться в Брянск, Псков, Санкт-Петербург или Воронеж и потратить на билет не более 1500 рублей, пишет RT.