Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В минувшем 2020 году появилась новая схема обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные денежный средства. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

Специалисты ведомства выявили данную схему вместе с членами Совета комплаенс в 2020 году. Благодаря оперативному доведению информации о рисках, кредитный организации смогли настроить системы мониторинга для выявления подобных операций и применения необходимых превентивных мер. Именно по этой причине схема не получила широкого распространения.

- Во многих случаях участникам подобного рода схем кредитные организации отказывали в обслуживании, после чего информировали о странных операциях Росфинмониторинга. Уже в первом квартале текущего года эксперты зафиксировали значительное снижение числа таких операций, - сообщили представители Росфинмониторинга, чьи слова цитирует газета «Известия».

Отмечается также, что объемы незаконного обналичивания денежных средств в России снижаются на протяжении последних лет. В 2019 году они сократились с 110 миллиардов до 78 миллиардов в прошлом году.