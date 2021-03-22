Путин: первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

В понедельник, 22 марта, президент России в режиме телемоста проводит встречу с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции. В ходе встречи глава государства сообщил, что первые партии третьей российской вакцины, разработанной центром Чумакова, уже произведены.

Путин заявил, что Россия сегодня располагает тремя вакцинами от коронавируса, отметив, что за таким результатом стоит работа многих тысяч людей. По его словам, работа велась круглосуточно и были созданы передовые биотехнологические производства.