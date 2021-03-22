Путин сказал, что 23 марта привьется от коронавируса

Владимир Путин привьется от коронавируса. Фото Алексей Дружинин ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о готовности уже завтра, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. Об этом российский лидер заявил в понедельник, 22 марта, в ходе совещания с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация - дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», - заявил глава государства.

По его словам, вакцинация должна быть максимально доступной и удобной для граждан страны. Президент отметил, что именно от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений.

Российский лидер также привел статистку по количеству привитых в России. Согласно приведенным данным, в стране первую прививку от COVID-19 сделали уже 6,3 млн человек, а 4,3 млн вакцинировались полностью. Глава государства подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса абсолютно надежны и безопасны. По его словам, ни один иностранный препарат не демонстрирует подобной степени защиты.