Рогозин рассказал о запуске ракеты в дождь: "Союз-2 - ракета серьезная и неприхотливая. Ей зонтик не нужен"

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками. Фото: Роскосмос

22 марта Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома Байконур. Запуск прошел штатно, и уже появились первые фотографии со старта. Так как в это время шел сильный дождь, снимки получились очень необычными.

Фото: Twitter Рогозин

- "Союз-2" - ракета серьезная и неприхотливая. Ей зонтик не нужен", - иронично написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Напомним, запуск ракеты должен был состояться еще в субботу, 20 марта. Однако специалисты зафиксировали скачок напряжения и приняли решение не рисковать. Этот пуск стал первым для компании "Главкосмос пусковые услуги".

Фото: Twitter Рогозин

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту отправились многие иностранные спутники. Среди них корейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, а также спутники связи Технического университета Берлина.