Кремль: Путин привьется одной из трех российских вакцин

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что все препараты хорошие и надежные.

«Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля

Песков также отметил вакцинация главы государства от коронавируса не будет публичным мероприятием.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 марта, в ходе совещания с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил о намерении сделать прививку от коронавируса уже 23 марта, отметив, что вакцинация дело добровольное.

Путин также заявил, что вакцинация должна быть максимально доступной и удобной, поскольку именно от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений.