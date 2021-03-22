Аналитики зафиксировали рост недоверия европейцев к вакцине AstraZeneca

Европейцы усомнились в безопасности вакцины AstraZeneca Фото: EAST NEWS

Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca начало снижаться. Виной всему случаи летального исхода у некоторых привитых.

Согласно данным опроса, который провела компания YouGov, число жителей Германии с недоверием относящихся в препарату в марте выросло до 55% с 40% в феврале. Во Франции в феврале скептически по отношению к вакцине были настроены 45% опрошенных, а в марте число скептиков выросло до 61%, передает телеканал «360».

Самый большой рост недоверия аналитики зафиксировали в Италии. В феврале в вакцине сомневались только 16% местных жителей, а в марте их число составило уже 43%.

Напомним, ранее датские СМИ сообщили о втором зарегистрированном в стране летальном исходе после вакцинации препаратом AstraZeneca. У обоих погибших были зафиксированы симптомы тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг, пишет ФАН.

Добавим, что еще до этого ряд стан приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первой прекратила делать прививки населению Австрия. За ней последовали Дания, Норвегия, Исландия, Латвия, Литва и ее несколько стран Евросоюза, передают «Известия».