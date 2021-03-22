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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 16:16

Путин: для стабилизации ситуации в России нужно вакцинировать 60% населения

Российский лидер заявил о том, что необходимо создать коллективный иммунитет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России необходимо создать коллективный иммунитет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, в ходе совещания с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции, отметив, что для достижения этой цели необходимо вакцинировать 60 процентов населения страны

«Нам нужно во что бы то ни стало добиться этой цели - чтобы коллективный иммунитет был создан. Для стабилизации ситуации нужно вакцинировать 60 процентов населения. А для этого нужно 69,8 миллиона комплекта вакцин», - заявил он входе совещания.

Российский лидер отметил, что вакцинация от коронавируса должна стать максимально доступной и удобной для граждан, поскольку именно от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений.

Путин также привел статистку по количеству привитых в России. Согласно данным, в стране первую прививку сделали уже 6,3 миллиона человек, а 4,3 миллиона вакцинировались полностью.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Путин заявил о намерении сделать прививку от коронавируса уже 23 марта, отметив, что вакцинация дело добровольное.

Распространение коронавируса в мире