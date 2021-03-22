Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай, крупнейший торговый партнер Европейского Союза, пригрозил Брюсселю дальнейшими жесткими санкциями, если Евросоюз не прекратит читать «нотации» Пекину о правах человека.

Таким образом Пекин ответил на санкции Европейского союза, введенные в отношении китайских властей за нарушение прав человека. Подобные меры против Китая были введены впервые за последние 30 лет.

Под новые ограничения попали четыре представителя китайского правительства и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые, по мнению Брюсселя, причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона. Об этом сообщалось в Официальном журнале Евросоюза.

В последний раз Евросоюз вводили подобные санкции в отношении Китая в 1989 году после расстрела мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда европейские страны ввели запрет на поставки оружия в Поднебесную.