На Украине выявили опасную мутацию "британского" штамма коронавируса Фото: REUTERS

На Украине обнаружили опасную мутацию «британского» штамма коронавирусной инфекции с критическими изменениями в участках, которые отвечают за скорость размножения и сопротивления иммунитету. Об этом сообщили украинские ученые.

Вспышка мутации «британского» штамма коронавируса зарегистрировали в Закарпатье на западе страны, где говорят о больших количествах повторных случаев заражения и тяжелом течении заболевания.

«Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии … врачи фиксируют более трудное протекание коронавирусной болезни у людей», - сообщают специалисты из Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины

Директор ИМБГ Михаил Туркало заявил, что штаммы SARS-CoV-2, которые циркулировали в стране осенью и зимой, оказались вытеснены мутировавшими разновидностями.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на понедельник, 22 марта, на Украине зарегистрировано 1 554 256 случаев заболевания коронавирусом, жертвами инфекции стали 30 098 человек.