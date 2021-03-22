В России разрабатывают вакцину «Спутника» для детей от трех лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» среди детей начнется после регистрации препарата для применения среди взрослых. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время центр имени Гамалеи создают модификации «Спутника V» для различных групп населения, в том числе вакцину «Спутника» для детей от трех лет.

- Детей надо будет разделить на несколько групп, начинать надо с возраста 17-12-13 лет. Мы работаем с педиатрами. Следующая группа - до восьми лет. Потом, наверное три-четыре года. И возможно мы опустимся на более низкую возрастную группу. И для этой группы у нас разработана и запатентована назальная форма «Спутника V». Это щадящая форма для детей маленького возраста, - отметил директор центра.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российские ученые уже завершили клинические исследования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время уже подготовлены документы для регистрации данной вакцины.