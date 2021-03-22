Республика Маврикий одобрила применение вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Республики Маврикий зарегистрировали и одобрили для применения на своей территории российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Маврикий стал 55-м государством, одобрившим российскую вакцину, разработанной центром имени Гамалеи, на своей территории.

- РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата. Зарегистрировали российскую вакцину в рамках ускоренной процедуры, - говорится в заявлении РФПИ.

Отмечается, что, таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что география использования российского «Спутника V» активно растёт, и препарат уже одобрен в 55 государствах. При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои вакцины.