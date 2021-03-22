Ученые установили, что коронавирус появился в Ухане в октябре 2019 года

Ученые подсчитали, когда коронавирус появился в Ухане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распространение новой коронавирусной инфекции началось в китайском Ухане в октябре 2019 года. К таким выводам пришли ученые, проанализировав данные о распространении и мутациях вируса.

Один из авторов исследования, профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета Джоэл Вертхайм, заявил, что первый случай заражения SARS-CoV-2 произошел в середине октября 2019 года в провинции Хубэй. Однако он напомнил, что до декабря число случаев заражения новым вирусом было настолько мало, что на заболевание попросту никто не обратил внимание.

К декабрю возбудитель уже вышел за пределы региона, и Китай ввел первые ограничительные меры. Однако было уже поздно.

По подсчетам экспертов, если бы до декабря 2019 года всех инфицированных удалось бы изолировать, пандемии можно было бы избежать с вероятностью 70%, передает телеканал «360».

Вертхайм добавил, что вирус стал эпидемическим, когда попал в города с высокой плотностью населения. Люди ранее сталкивались и с более смертоносными инфекциями, однако коронавирус оказался очень заразным.

Добавим, в России в марте в оборот поступит уже третья вакцина от коронавируса - «КовиВак», произведенная в Центре имени Чумакова. Препарат содержит в себе убитый вирус. Такая вакцина считается классической, передает ФАН.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что несмотря на проблемы с собственными вакцинами AstraZeneca и Pfizer, Европа пока не готова воспользоваться российским препаратом «Спутник V». При этом политики отдельных стран уже давно говорят о необходимости закупки именно российской вакцины, передает Пятый канал.