МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в российском дипломатическом представительстве.

- Внешнеполитической болгарское ведомства сегодня вызвало советника-посланника, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата, - сообщили представители посольства в интервью агентству ТАСС.

Тем временем Болгарское национальное телевидение, ссылаясь на запрос прокурора, сообщает, что власти страны намерены выслать двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала». Утверждается, что в ходе расследования болгарские правоохранители установили, что два россиянина «осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность». При этом оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.

Российское посольство уже подтвердило, что Болгария высылает двух российских дипломатов, и пообещало ответ Москвы на подобные действия.

Как сообщал сайт Kp.ru, несколько дней назад два сотрудника Министерства обороны Болгарии были задержаны по подозрению в шпионаже во время операции спецслужб. В прокуратуре Болгарии сообщили, что они подозреваются в шпионаже в пользу России.