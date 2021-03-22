Украина открыла дело в отношении 23 российских артистов Фото: REUTERS

Украина открыла дело против 23 российских артистов, которые ранее выступили в Крыму на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив. Об начале уголовного производства сообщила так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, которая входит в структуру Генеральной прокуратуры незалежной.

В заявлении говорится о том, что российские артисты совершили незаконный въезд и выезд с территории полуострова

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым», - говорится в заявление ведомства, где Крымский мост назвали незаконно построенного.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который прошел в 2014 году, когда за возвращение полуострова в состав Российской Федерации России проголосовало 96,77 процента населения Республики. После прошедшего голосования Киев закрыл пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года украинский МИД предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.