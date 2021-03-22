Джабаров предположил, что Байден испугался встречи с Владимиром Путиным

Джабаров оценил отказ США поддержать предложение о разговоре Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сторона могла отказаться от видеоконференции в открытом режиме Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным из страха. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«(США — прим. ред.) не пошли на диалог, потому что сказать им нечего. Одно дело — перед камерой на весь мир заявить, что наш президент такой-то такой-то, а другое дело — говорить это в лицо... Еще раз повторил бы он (Байден — прим. ред.) эту фразу или нет? Я думаю, что он боится этой встречи. Американцы просто перешли к другому уровню международных отношений... Можно заочно оскорбить кого-то, но в личной беседе они это сделать опасаются», — цитирует сенатора RT.

Владимир Джабаров добавил, что Россия открытая сильная страна и всегда готова к переговорам. И чем дольше Байден от этих переговоров будет прятаться, тем слабее и не увереннее он будет выглядеть на мировой арене.

Напомним, на прошлой неделе во время интервью американский президент заявил, что считает Владимира Путина убийцей и обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы.

После этого инцидента российский президент предложил Байдену поговорить лично во время открытой видеоконференции. Однако американская сторона от переговоров отказалась, передают «Известия».

В российском МИД заявили, что из-за такого решения США упустили шанс вывести из тупика российско-американские отношения. В ведомстве добавили, что вина из-за сложившейся ситуации полностью ложится на Америку, передает ФАН.