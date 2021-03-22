Итальянский певец Аль Бано признался, что хотел бы привиться "Спутником V" Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что хотел бы как можно скорее привиться от коронавируса. Он пожаловался на то, что целый год не выходил на сцену, в то время как в России уже полным ходом идут спектакли.

Певец также рассказал, каким им именно вакцинам он отдает предпочтение.

- Моя очередь на вакцину подойдет в марте. Мне бы хотелось, чтобы это была бы "Спутник V" или "Pfizer". Но поскольку Спутник пока не прошел авторизацию и им привиться у нас нельзя, потому придется делать "Pfizer, - приводит его слова Unione Sarda.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин также собирается привиться от коронавируса. Он планирует сделать прививку уже завтра, 23 марта. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков отметил, что Путин привьется одной из трех российских вакцин, так как все препараты надежные. При этом, вакцинация главы государства не будет публичным мероприятием.