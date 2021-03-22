В РФПИ заявили о нарушении патентных прав на вакцину "Спутник V" компанией из США Фото: REUTERS

Компания из США нарушила патентные права на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе состоявшегося в понедельник, 22 марта, совещания о вакцинации с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты», - заявил глава РФПИ.

Как отметил Дмитриев, российская сторона уведомила организацию о претензиях. По его словам, РФПИ не намерен требовать выплат в период пандемии коронавируса, однако будет серьезно относиться к защите своих интеллектуальных прав.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия в первом полугодии текущего года произведет более 80 миллионов компонентов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, российский препарат, разработанный центром имени Гамалеи, выпускают четыре предприятия на семи производственных площадках. Кроме того, Россия заключила соглашения о трансфере технологий по выпуску вакцины с десятью странами.