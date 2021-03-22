В Роскосмосе опубликовали первые снимки полярных областей Земли, сделанные спутником "Арктика-М"

В Роскосмосе опубликовали первые снимки полярных областей Земли Фото: Shutterstock

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал первые снимки полярных областей Земли. Фото сделаны запущенным 28 февраля первым спутником «Арктика-М», который предназначен для мониторинга климата арктического региона.

Как уточнил Рогозин снимки сделаны с высокоэллиптической орбиты с высоты соответственно 30 тысяч и 37 тысяч километров.

В Роскосмосе опубликовали первые снимки полярных областей Земли

«Первые снимки … сделаны многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГСМ) нового российского космического аппарата ДЗЗ «Арктика-М» №1, запущенного с Байконура 28 февраля», - говорится в сообщении главы Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

Как уточняется, на первом аппарате новой спутниковой системы установлено два прибора МСУ-ГСМ.

Напомним, 28 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М». Позже разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на высокоэллиптическую орбиту космический аппарат.