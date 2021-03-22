Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 появится в России в июле-августе

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллективный иммунитет в России может сформироваться примерно в июле-августе или даже раньше. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки, - сказала она на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что для стабилизации ситуации в стране нужно вакцинировать 60% населения. А для этого потребуется 69,8 миллиона комплекта вакцин. В связи с этим президент подчеркнул, что вакцинация должна стать максимально доступной и удобной для граждан. Именно от этого зависит, когда мы наконец сможем выйти из режима ограничений.

По словам Путина. сейчас в России первую прививку сделали уже 6,3 миллиона человек, а 4,3 миллиона вакцинировались полностью.