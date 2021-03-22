Голикова попросила россиян прививаться от коронавируса перед отпуском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский вице-премьер Татьяна Голикова попросила жителей страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции перед тем, как ехать в отпуск. Об этом она сказала в понедельник, 22 марта, в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.

- Хотела бы обратиться ко всем гражданам нашего государства. Скором отпуска, все будут, конечно же, собираться в путешествия, покупать путевки. В настоящее время крайне важно соблюсти безопасность, а значит, привиться от коронавируса. Так вы сделаете свой отдых безопасным не только для себя, но и для своих членов семьи, - подчеркнула Татьяна Голикова.

Вице-премьер также поблагодарила российского лидера за поддержку и веру в ученых, науку и производство.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин на сегодняшнем совещании поблагодарил от имени всех россиян создателей вакцин от коронавируса и поручил представить их к государственным наградам. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над их материальным поощрением.