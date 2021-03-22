Самарская область вошла в тройку лидеров в стране по числу участников «Урока цифры» на тему приватности в цифровом мире

Электронные вебинары и тесты на тему приватности в интернете собрали более 2 млн участников, об этом сообщили представители «Лаборатории Касперского», проводившие занятия.

В числе наиболее активных участников оказались и школьники из Самарской области, они вошли в тройку лидеров при прохождении занятий на тему «Приватность в цифровом мире».

С 8 по 22 февраля ребята могли сначала прослушать «теорию» о том, что такое овершеринг и конфиденциальность, а потом пройти тесты, чтобы понять, насколько они усвоили меры безопасности: не зря выкладываю в сеть фотографии с дорогими подарками и не рассекретят ли случайно чужие тайны через соцсети.

Доступ к материалам вебинаров есть у всех пользователей на платформе всероссийского проекта «Урок цифры», который организован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В Самарской области он реализуется под контролем главы региона Дмитрия Азарова.