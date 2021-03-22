Lamborghini отзывает для ремонта 15 спорткаров в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Итальянская компания Lamborghini отзовет в России для ремонта 15 спорткаров Aventador SVJ Coupe, которые были проданы с 2019 по 2021 годы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщается на официальном сайте Росстандарта.

Дело в том, что на отзываемых автомобилях во время эксплуатации расшатывается крепление капота. Такой дефект может привести к его открытию и даже полному отделению от машины на ходу. В результате это может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием данных спорткаров.

Отмечается, что дилеры Lamborghini проинформируют владельцев автомобилей, которые будут отозваны из России, о необходимости предоставить спорткары в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Напомним, в России за минувший 2020 год был отозван 647 561 автомобиль из-за обнаруженных в ходе эксплуатации дефектов.