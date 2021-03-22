Видео нападения рабочего с лопатой на полицейских в Раменском попало в сеть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в воскресенье, 21 марта, полицейский в подмосковном Раменском городском округе застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать «скорую» и напасть на правоохранителя с лопатой. Момент нападения попал на видео.

«Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте», - сообщила помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

Как сообщает источник kp.ru, инцидент случился на складском комплексе ССТ Бритово в Подмосковье, где находится крупная компания по продаже одежды, и нанимает компании в аутсорсинг, для маркировки и сортировки одежды. Предварительно, среди этих работников и был нападающий. Так же, предварительно, он пытался покончить жизнь самоубийством, однако ему вызвали скорую и пытались спасти.