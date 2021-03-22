В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора»* к линии соприкосновения Фото: Александр КОЦ

Участники «Правого сектора»* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного властям Украины населенного пункта Станица Луганская. С их стороны уже зафиксированы попытки завербовать потенциальных информаторов. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

- Местные жители сообщили, что вчера в зоне ответственности 80-й бригады украинских вооруженных сил замечены две группы боевиков националистической организации, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции. Первая группа прибывал для провокаций у линии соприкосновения и для дестабилизации обстановки. Вторая развернула блокпост возле Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов, - рассказал он в ходе беседы с журналистами.

Яков Осадчий отметил, что местные жители также рассказали о попытках вербовки потенциальных информаторов со стороны участников украинского объединения радикальных националистических организаций.

* Внесен в реестр запрещенных в России организаций