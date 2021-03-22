12 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году в Нижегородской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология», планируется провести работы по лесовосстановлению на территории более 12 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Плановый объем лесовосстановления в регионе на этот год – свыше 12 тысяч гектаров. На реализацию проекта «Сохранение лесов Нижегородской области» из федерального бюджета выделено финансирование в размере более 106 млн рублей, 49 млн. из которых - на лесовосстановление, - отметил Глеб Никитин.

- Эти средства будут направлены не только на закупку лесопосадочного материала, но и на оснащение лесхозов специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, - пояснил губернатор Нижегородской области.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области сообщили, что работы по комбинированному и естественному лесовосстановлению проводятся также арендаторами лесных участков. Так, в 2021 году в рамках выполнения договорных обязательств с арендаторами запланирована посадка лесных культур на площади около 4,5 тысячи гектаров.