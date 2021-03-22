В России планируется привить от коронавируса 30 миллионов человек до 15 июня 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России планируется привить от коронавирусной инфекции около 30 миллионов человек до 15 июня текущего 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в настоящее время в России нет программы для вакцинации иностранных туристов, пока прививка предназначена только для жителей страны.

- В настоящее время подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» и дополнительные поставки будут еще «ЭпиВакКороны», производственные планы сейчас сверстаны, поэтому больше 30 миллионов человек будет до конца мая поставлено, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня, - сказал Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам главы российского Минпромторга Дениса Мантурова, в России в первом полугодии текущего года намерены выпустить более 80 миллионов компонентов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».