Суд отложил на 23 марта решение вопроса об аресте Бориса Шпигеля. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Басманный суд российской столицы отложил до завтрашнего дня, 23 марта, оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу бывшего сенатора Бориса Шпигеля по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Суд отложил решение из-за необходимости истребовать сведения о состоянии здоровья обвиняемого.

- Срок задержания Бориса Шпигеля продлен до 23 марта текущего года, принятие решения по ходатайству следователя отложено на завтра на 15:00 по московскому времени, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании, - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Вчера главу региона заключили под стражу по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.